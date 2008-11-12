Денисова каже, що заява Наливайченка - «це просто якийсь жарт»

Міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА звернулася до голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з проханням надати для вивчення матеріали, пов`язані з порушеннями, допущеними міністерством під час закупівлі візків для інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ДЕНИСОВА заявила сьогодні журналістам.

Міністр відзначила, що сума, на яку, за даними В.НАЛИВАЙЧЕНКА, була завищена вартість інвалідних візків, є нереальною, вказавши, що мінімальна вартість візка на сьогодні 2200 грн.

«Якщо він говорить, що 2000 на кожному візку вкрали, то це просто якийсь жарт», - сказала вона.

Також Л.ДЕНИСОВА відзначила, що остання заява СБУ є політичним замовленням сил, які виступають проти БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, учора на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції тимчасово виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України виявила факт розкрадання цього року 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Міністерства праці і соціальної політики України під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.