Мороз розраховує на "солідне представництво" СПУ в парламенті

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ прогнозує дострокові парламентські вибори наприкінці лютого - на початку березня 2009 року і планує в новому парламенті створити власну фракцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції, перебуваючи в Полтаві.

«На дострокових виборах, які, очевидно, відбудуться, в кінці лютого на початку березня, ми будемо мати такий невеликий плацдарм, як фракцію у парламенті. А на наступних, скажімо, через каденцію, ми будемо мати солідну фракцію десь на рівні 15-20%”, - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, “ми ще вирівняємо систему виборів, зокрема, мається на увазі закон про вибори з відкритими списками, який ми вже доповідали у 2002 році у Верховній Раді, і жодна політична сила не підтримала”.

“Сьогодні всі виступають і плескають у долоні, що вони хочуть відкритих списків. Виникає питання, чому ж ви шість років тому відмовилися від цього проекту. Я думаю, що все це разом гарантує СПУ солідне представництво у парламенті, як державоутворюючій партії», - заявив О.МОРОЗ.