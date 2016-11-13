Аваков пояснив призначення Дєєвої заступником міністра

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«Ті, хто говорить про порушення в процесі призначення - не розібралися. Призначення на посаду пройшло через Кабінет міністрів з урахуванням ряду співбесід і проведеної спецперевірки», - написав він.

За словами Авакова, в одному із секторів роботи МВС - 54 міжнародних проекти, дуже важливих проекти, що визначають «часто найважливіші компоненти реформ».

«Працює спеціально зібрана команда в основному молодих людей з високим ступенем мобільності й комунікабельності, які володіють іноземними мовами, основами проектного менеджменту в західному розумінні цього слова», - підкреслив міністр.

Аваков зазначив, що координацією цієї групи довгий час займався він з Екою Згуладзе (екс-заступник міністра внутрішніх справ).

«Але обсяги зростають, та й працівники набралися досвіду. Делегування повноважень прогресивним працівникам, яке вважаю основою будь-якого ефективного менеджменту, визначило керуюче рішення. Виділити робочу функцію в цьому напрямі окремому заступник міністра», - написав він.

«Після консультацій всередині, в тому числі й з ключовими іноземними партнерами, зі складу нашого проектного офісу ми визначили лідера - Анастасію Дєєву, дівчину, яка, на наш погляд, зможе оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію з іноземними партнерами. Це функція заступника міністра Дєєвої. І тут немає місця ієрархії, тут рішення на чистих конкурентних перевагах з дуже конкретним обсягом роботи», - підкреслив Аваков.

Він повідомив, що освіта Дєєвої – «диплом бакалавра з відзнакою - Київський університет Шевченка, магістерський диплом з прекрасними результатами. Вільна англійська, французька».

«Висока працездатність і комунікабельність. Ні пояснювати нічого на вході не треба, ні входити в курс справи - про все знає і з усіма знайома. Для тієї функції, заради якої ми намітили мати цього заступник міністра - для мене все гаразд», - зазначив Аваков.

Коментуючи інтимні фото, які з'явилися в інтернеті, міністр внутрішніх справ написав: «Фотоальбоми, викинуті в інтернет, які з таким ефектом підживлюють ниці почуття нашого околополітикуму... Студентка не має право на приватні фото? Святенництво. Чи ви безтілесні, чи безстатеві, що моралізуєте на яскравий одяг і оголені лінії? Нікого не цікавить звичайно, що частина фото - непристойні вульгарні фальшивки. Лицеміри, червоніючи від праведності, кричать "Ату!!" Ліберальні Ви наші».

Як повідомляв УНІАН, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що призначення Дєєвої відбулося з порушенням процедури.

«Процедура призначення пройшла поза конкурсом. В анкеті явно вказані недостовірні дані», - зазначила Геращенко і додала: «І це точно не сприяє ні євроінтеграції, ні командній роботі уряду».

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня, 24-річну Дєєву призначено заступником міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції.