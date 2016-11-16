Держсекретарем США може стати Джон Болтон, який закликав до озброєння України

07:14, 16 листопада 2016
Політика
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Джон Болтон - колишній посол США до ООН та високопосадовець Держдепу США часів президентства Джорда Буша-молодшого - є одним із провідних претендентів на посаду державного секретаря США в уряді Дональда Трампа. 

Джон Болтон закликав до озброєння України / cont.ws

Протягом останніх років Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО та критикував зовнішню політику президента США Барака Обами, використовуючи ситуацію в Україні як приклад провальних рішень офіційного Вашингтона, передає Голос Америки з посиланням на The Hill.

"США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО", - писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times у серпні 2014-го року.

"Путін має знати, що якщо він захопить більше територій України, її решта однозначно стане членом НАТО та ЄС і лишатиметься непохитно ворожою до Москви у майбутньому", - наголошував Болтон.

У той же період дипломат пов'язував посилення підтримки України з боку США із обранням нового президента.

"Ми маємо сподіватись, що у США ми за три роки матимемо справжнього президента. Тоді ми можливо зможемо щось зробити", - коментував ситуацію в Україні Болтон каналу Fox у березні 2014-го.

У липні 2014-го року після збиття малайзійського "Боїнга" проросійськими бойовиками Болтон також закликав до "стратегічної відповіді" Росії з боку США, яка на його думку мала включати:

- наближення України до членства у НАТО;

- відновлення активного розвитку системи ПРО США;

- повну відмову російським банкам у доступі до фінансових ринків США.

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Згадками про Україну рясніє і сторінка Джона Болтона у Twitter, починаючи з 2014-го. Останнє змістовне згадування України датується березнем.

"США мають розробити політику щодо України та інших колишніх радянських республік перед тим, як Путін переконає Європу зняти економічні санкції. Він відводить війська із Сирії, щоб показати європейцям, що він стабілізував регіон, а у відповідь хоче зняття санкцій накладених через Україну", - писав тоді Болтон.

Зараз треба додати - не відомо, чи минулі заяви Джона Болтона досі актуальні. Так видання The Hill серед іншого називає критичну позицію Болтона щодо Росії головною перепоною для його призначення.

Росія двічі згадується у програмній статті Болтона і обидва рази у критичному руслі. Спочатку ймовірний держсекретар Трампа каже, що повітряна база Росії у сирійській Латакії "радикально змінила стратегічне середовище на сході середземноморського регіону та за його межами".

І нарешті Болтон зазначає, що міжнародна політика США має зважати на стратегічні завдання "захисту конституційної системи США від агентів глобального урядування", а також на реалії "міжнародної конкуренції із Китаєм та Росією".

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