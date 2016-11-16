Держсекретарем США може стати Джон Болтон, який закликав до озброєння України

Протягом останніх років Болтон виступав за озброєння України, надання їй перспективи членства у НАТО та критикував зовнішню політику президента США Барака Обами, використовуючи ситуацію в Україні як приклад провальних рішень офіційного Вашингтона, передає Голос Америки з посиланням на The Hill.

"США все ще мають час відповісти рішуче, заявити про себе з позиції сили. Розчленування України проти її волі неприпустиме. Вашингтон має надати Києву озброєння та іншу допомогу та водночас поновити план президента Буша про пришвидшене надання Україні членства у НАТО", - писав Болтон на сторінках видання Los Angeles Times у серпні 2014-го року.

New from @AmbJohnBolton: U.S. still has time to stake out a position of strength on #Ukraine - http://t.co/KnIEGMHKN3 — FPI (@ForeignPolicyI) August 20, 2014

"Путін має знати, що якщо він захопить більше територій України, її решта однозначно стане членом НАТО та ЄС і лишатиметься непохитно ворожою до Москви у майбутньому", - наголошував Болтон.

У той же період дипломат пов'язував посилення підтримки України з боку США із обранням нового президента.

US should immediately endorse path to NATO membership for Ukraine. Obama's warning to Russia dismissed the moment it was uttered. #Ukraine — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 3, 2014

"Ми маємо сподіватись, що у США ми за три роки матимемо справжнього президента. Тоді ми можливо зможемо щось зробити", - коментував ситуацію в Україні Болтон каналу Fox у березні 2014-го.

У липні 2014-го року після збиття малайзійського "Боїнга" проросійськими бойовиками Болтон також закликав до "стратегічної відповіді" Росії з боку США, яка на його думку мала включати:

- наближення України до членства у НАТО;

- відновлення активного розвитку системи ПРО США;

- повну відмову російським банкам у доступі до фінансових ринків США.

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Згадками про Україну рясніє і сторінка Джона Болтона у Twitter, починаючи з 2014-го. Останнє змістовне згадування України датується березнем.

"США мають розробити політику щодо України та інших колишніх радянських республік перед тим, як Путін переконає Європу зняти економічні санкції. Він відводить війська із Сирії, щоб показати європейцям, що він стабілізував регіон, а у відповідь хоче зняття санкцій накладених через Україну", - писав тоді Болтон.

#Putin is withdrawing troops from #Syria in effort to show Europeans that he stabilized region so that they will lift sanctions in #Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2016

Зараз треба додати - не відомо, чи минулі заяви Джона Болтона досі актуальні. Так видання The Hill серед іншого називає критичну позицію Болтона щодо Росії головною перепоною для його призначення.

U.S. must develop policy regarding #Ukraine and other former #Soviet republics before #Putin gulls #Europe into lifting economic sanctions. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 18, 2016

Росія двічі згадується у програмній статті Болтона і обидва рази у критичному руслі. Спочатку ймовірний держсекретар Трампа каже, що повітряна база Росії у сирійській Латакії "радикально змінила стратегічне середовище на сході середземноморського регіону та за його межами".

І нарешті Болтон зазначає, що міжнародна політика США має зважати на стратегічні завдання "захисту конституційної системи США від агентів глобального урядування", а також на реалії "міжнародної конкуренції із Китаєм та Росією".