Щойно завершився перший раунд переговорів Ющенка з лідерами політсил

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає якнайшвидше сформувати дієву коаліцію у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, розповідаючи про сьогоднішні переговори В.ЮЩЕНКА з лідерами політичних сил.

І.ВАННИКОВА повідомила, що щойно завершився перший раунд таких переговорів, однак не уточнила, з ким саме вони відбувались.

«Глава держави наполягає на якнайшвидшому відновленні повноцінної роботи Верховної Ради і наголошує, що серед першочергових завдань парламенту є питання обрання нового спікера», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на тому, що хоче бачити сильний і відповідальний парламент, який би міг ефективно працювати в умовах нинішньої економічної кризи, зокрема, шляхом швидкого оновлення пакету антикризових заходів.

«Парламентарії мають визначитися з форматом коаліції, яка, на переконання глави держави, має бути не просто номінальним утворенням, а реально дієвою більшістю», - сказала прес-секретар Президента.

І.ВАННИКОВА зауважила, що залежно від розвитку ситуації у Верховній Раді Президент продовжить консультації з лідерами парламентських фракцій.