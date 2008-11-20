Червоненко: моїм усуненням Ющенка викреслили з Євро-2012

Екс-голова Агентства з підготовки до проведення в Україні "Євро-2012" Євген Червоненко звинувачує віце-прем’єра Івана Васюника у втручанні у діяльність Агентства і у причетності до махінацій з тендерами на будівництво об’єктів чемпіонату.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, коментуючи розформування Агентства.

На запитання, у які саме тендери втручався Васюник та його команда, Червоненко відповів:

"Був відкритий конкурс навколо "Олімпійського", який був протизаконно скасований і китайці будуть судитися. Це скасування всіх тендерів навколо Львівського аеропорту".

"Васюник порушував наші повноваження, давав команди своїм підлеглим не давати інформації і останні місяці нас взагалі не запрошують на засідання стосовно "Євро", які проводить Васюник", - додав він.

"Ми з першого дня піднімали галас, що є спроби робити все без тендерів. Ми казали, що чесний переможець був анульований, тому що з’явився "Київміськбуд", який просто займався шантажем. Це вигідно таким як Васюник", - сказав також Червоненко.

Він також має намір проконсультуватися з президентом Віктором Ющенком щодо ситуації, що склалася.

"Я йшов за дорученням президента, тому я йду (до Ющенка) не скаржитись, а хочу зрозуміти, що відбувається. З моїм усуненням президент повністю викреслений з процесу підготовки до чемпіонату. Як він скаже – так і буде", - сказав Червоненко.

Він також пообіцяв у п’ятницю організувати конференцію, на якій відзвітувати про пророблену роботу.

"Ми зберемо конференцію і по пунктах покажемо, що ми зробили і хай покаже Васюник, що він зробив, крім безглуздих нарад і вказівок, якого підрядника обирати", - сказав Червоненко.

Українська правда