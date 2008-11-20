Депутати не захотіли обирати сьогодні голову ВР

"За" - 78 народних депутатів із 439

Народні депутати не підтримали пропозицію обрати сьогодні голову Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, для того, щоб перейти до розгляду питання про обрання голови ВР, проголосувало 78 народних депутатів із 439, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, пропозицію про обрання спікера підтримали від БЮТ – 11 депутатів, НУ-НС – 39, КПУ - 27.

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