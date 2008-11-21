Люди Тягнибока вимагають від Москви покаяння

У Києві активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода» сьогодні пікетує посольство Російської Федерації в Україні, вимагаючи визнати Голодомор геноцидом.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови об’єднання Андрій МОХНИК, зокрема, зазначив, що пікетувальники прийшли під російське посольство, щоб «засвідчити свою позицію, що Росія має визнати Голодомор геноцидом, а також покаятися у тому, що було скоєно за наказом з Кремля».

А.МОХНИК також повідомив, що представники об’єднання протягом тижня пікетували посольства тих країн, які не визнають Голодомор геноцидом. «Це були посольства Ізраїлю, Франції, Німеччини і Британії», – уточнив він.

А.МОХНИК підкреслив, що ВО «Свобода» засуджує “брутальну позицію”, яку сьогодні висловлює офіційний Кремль, і, у першу чергу, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, називаючи Голодомор “піар-акцією».

«Ми це вважаємо продовженням тієї політики, яку вели кремлівські вожді упродовж ХХ століття. А МЕДВЕДЄВ і ПУТІН сьогодні є послідовниками Сталіна, Кагановича, Леніна та всіх інших злочинців сталінського режиму», – зазначив він.

«Наша позиція така: Голодомор має бути визнаним геноцидом української нації, комуністична ідеологія має бути засуджена, над нею повинен бути проведений судовий процес і вона повинна бути заборонена, принаймні, на території України» – сказав А.МОХНИК.

Крім того, він повідомив, що голова об’єднання Олег ТЯГНИБОК разом зі своїм іншим заступником Богданом БЕНЮКОМ сьогодні перебуває у Лісабоні.

«Він братиме участь у скорботній ході, яку проводитиме українська діаспора в Португалії», – зазначив А.МОХНИК, додавши, що саме українські заробітчани запросили лідерів «Свободи» до Португалії.