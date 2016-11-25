Шимків пояснив, що завадило оновити штат Адміністрації президента на 80%

04:57, 25 листопада 2016
Політика
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Заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що після того, як він зайняв свою посаду у вересні 2014 року, штат адміністрації було скорочено на 27%.

фото: УНІАН

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Це найбільша цифра, яка є на сьогоднішній момент серед державних органів влади", - сказав Шимків.

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Також, за словами Шимківа, штат АП оновлений на 60%, хоча він обіцяв оновити на 80%.

Заступник голови АП зазначив, що у відомстві було створено два профспілки, які блокують звільнення людей, тому процес оновлення Адміністрації відбувається не так швидко, як він очікував.

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