Ющенко та Тимошенко взяли участь у Міжнародному форумі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у Міжнародному форумі «Народ мій завжди буде!», присвяченому 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Міжнародний форум у Києві відбувся за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та глав держав, запрошених для вшанування пам`яті жертв Голодомору, зокрема, Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, Президента Латвії Валдіса ЗАТЛЕРСА, Президента Литви Валдаса АДАМКУСА, Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО та віце-президента Європейського Парламенту Адама БЄЛАНА.

Також у форумі взяли участь члени українського уряду.