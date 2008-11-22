Ющенко та Тимошенко взяли участь у Міжнародному форумі
15:32, 22 листопада 2008Політика
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"Народ мій завжди буде!"
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у Міжнародному форумі «Народ мій завжди буде!», присвяченому 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
Міжнародний форум у Києві відбувся за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та глав держав, запрошених для вшанування пам`яті жертв Голодомору, зокрема, Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, Президента Латвії Валдіса ЗАТЛЕРСА, Президента Литви Валдаса АДАМКУСА, Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО та віце-президента Європейського Парламенту Адама БЄЛАНА.
Також у форумі взяли участь члени українського уряду.
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