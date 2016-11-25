Янукович зізнався, що просив Путіна ввести війська в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Ростові-на-Дону, відповідаючи на питання українського кореспондента про те, що Янукович покликав російські війська в Україну, про що заявляв постпред РФ при ООН Віталій Чуркін.

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"Цей Документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство в Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він вважає, що таке прохання "не було реалізоване". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання якимось чином захистити цих людей".

Як відомо, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН постійний представник РФ в ООН Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використовувати російські збройні сили "для захисту населення України". "...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович, 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін слова Януковича.

"Дії Росії в Україні повністю адекватні і легітимні", - підкреслив Чуркін.

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дав згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було офіційно було скасовано, але російська агресія не припинилася.