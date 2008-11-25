Соціального вибуху в Україні не буде

Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА заявляє, що немає підстав говорити про можливість виникнення соціального вибуху в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, про це Л.ДЕНІСОВА сказала журналістам після позачергового засідання уряду.

За її словами, уряд працює над мінімізацією негативних наслідків світової фінансової кризи й активізує роботу щодо соціальної складової країни.

„Ми не маємо права допустити, щоб люди відчули на собі подих фінансової нестабільності”, - наголосила Л.ДЕНІСОВА. Головні завдання на 2009 рік – обмежити зростання рівня безробіття, забезпечити бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Боротьба зі скороченням штатів підприємств здійснюватиметься через підтримку тих роботодавців, які не звільнятимуть своїх працівників. Люди, які тимчасово втратять роботу, обов’язково отримають державну підтримку, а також будуть залучені до громадських робіт, запевнила міністр.

„Безумовно, є зниження надходжень коштів до Фонду оплати праці, до Пенсійного фонду, але нема ніяких ознак для того, щоб говорити про дефіцит”, - наголосила міністр праці. Вона також зазначила, що пенсії сьогодні виплачуються стабільно, а кожен пенсіонер отримує свою пенсію вчасно. Л.ДЕНІСОВА запевнила, що така ж ситуація збережеться й наступного року.