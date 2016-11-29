Мін'юст відреагував на ідею розселити в Україні мігрантів в обмін на "безвіз" з ЄС

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту.

"Публікації у Facebook заступника Міністра юстиції Сергія Петухова і його роздуми на тему можливого отримання Україною квоти на розселення мігрантів є його особистою позицією як громадянина і людини... Така позиція ніяк не відображає офіційну позицію Мін'юсту або його голови Павла Петренка", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що Україна виконала абсолютно всі зобов'язання, взяті на себе у рамках процесу щодо "безвізу".

Нагадаємо, раніше Петухов написав на своїй сторінці у Facebook, що Україна могла б запропонувати ЄС взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів для того, щоб українці отримали безвізовий режим.