Луценко виграв суд у регіонала

Печерський районний суд Києва під головуванням судді С.ВОВК задовольнив позовну заяву міністра внутрішніх справ, лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА до народного депутата від Партії регіонів Владислава ЛУК`ЯНОВА і редакції газети «Республіка Крим» про захист честі, гідності і ділової репутації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, згідно з рішенням суду, В.ЛУК`ЯНОВА зобов‘язано спростувати у запланованому найближчому випуску газети «Республіка Крим» недостовірну інформацію щодо Ю.ЛУЦЕНКА, поширену депутатом в інтерв`ю: «Владислав Лукьянов: Луценко - плохой милиционер, но хороший пиарщик», опублікованому 31 липня поточного року. Зокрема, це стосується висловлювань В.ЛУК‘ЯНОВА: «ЛУЦЕНКО достаточно часто позволяет себе для выяснения личных отношений использовать служебное положение»; «Ситуацию с гибелью Кравченко и Кирпы министр внутренних дел не просто спровоцировал, он был причиной случившегося... Практически его руками эти люди были убиты»; про натяки щодо причетності Ю.ЛУЦЕНКА до зникнення ПУКАЧА; «Министр внутренних дел - преступник...»; «Юрий Виталиевич же стелился тогда по полной программе»; про те, що внаслідок діяльності Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ «преступления не расследуются, улики скрываются».

Відповідачі та їхні представники до суду не з‘явилися.

На думку представника позивача О.ХОМЕНКА, рішення Печерського рйасуду столиці зайвий раз доводить, що «…роздута у пресі певними політичними колами кампанія щодо дискредитації міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА має суто замовний і наклепницький характер. Проте усі ці звинувачення легко спростовуються у суді».