Черновецькому - 57, святкувати будуть скромно

Сьогодні київському міському голові і голові Київської міської державної адміністрації Леоніду Черновецькому виповнюється 57 років.

Як стало відомо "Газете по-киевски"від заступника мера Ірени Кільчицької, мер відсвяткує свій день народження вже після роботи у сімейному колі. Масштабне святкування відбудеться пізніше - через тиждень.

За словами Кільчицької, близькі друзі Черновецького не роблять випадкових подарунків. "Ми задовго обговорюємо з близькими іменинника, що йому було б особливо приємно в даний момент... Річ у тому, що Леонід Михайлович дуже любить одержувати подарунки і завжди їм щиро радіє. І вибираємо подарунок ми в залежності від його стану і хобі в кожен конкретний момент", - сказала вона.

До дня народження Ірена Кільчицька не погодилася розповісти, який вона приготувала подарунок мерові на цей раз.

Раніше Леоніду Черновецькому дарували цифровий фотоапарат, запонки, троянди, вироби з скла. А в музеї подарунків, який мер відкрив минулого року, зберігаються вино, ікони і картини.