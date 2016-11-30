У РФ скаржаться, що Україна встановила небезпечні для польотів зони над Чорним морем

У Росавіації заявили, що Україна намагається "влізти" в суверенний повітряний простір РФ над Чорним морем. Про це повідомляє прес-служба відомства, посилаючись на інформаційні авіаційні повідомлення, які вона нібито отримала.

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"Всі встановлені українською стороною небезпечні зони як над нейтральними, так і над територіальними водами, знаходяться в так званому районі польотної інформації Сімферополь (РПІ Сімферополь). РПІ Сімферополь – це обмежена ділянка повітряного простору над Чорним морем, в якому управління повітряним рухом здійснюють диспетчери російського аеронавігаційного провайдера - Державної корпорації по організації повітряного руху в Російській Федерації (ГК Орпр)", - йдеться в заяві Росавіації.

Російське відомство стверджує, що таким чином може бути порушена "суверенний повітряний простір Росії", на відстань від 11 до 18 кілометрів з боку нейтральних вод.

Причина встановлення небезпечних зон в українських повідомленнях нібито не вказана.

У своїй заяві Росавіація апелює до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Нібито Україна не погодила свої дії про встановлення небезпечних зон над нейтральними водами з ЦК Орпр РФ.

Нагадаємо, 25 листопада в Росавіації також заявили, що "Україна в односторонньому порядку" нібито прийняла рішення провести ракетні стрільби в "суверенному повітряному просторі РФ у районі Криму", де здійснюються польоти цивільних та державних повітряних суден.