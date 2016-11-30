"Це наш повітряний простір": Державіація відповіла на претензії РФ щодо ракетних випробувань біля Криму

"За міжнародними договорами, Україна має право управляти своїми кордонами. Тобто ми маємо право видавати такі розпорядження, які встановлюють певні обмеження. Це наш повітряний простір. Це рішення Ради ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації) від 1997 року. Відтоді воно не змінювалось і не скасовувалось", - пояснили у прес-службі Державної авіаційної служби України, повідомляє 5.ua.

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Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано науково-дослідницькі навчання Повітряних Сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

З метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними силами було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).

Повітряні зйомки будуть проходити виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем і будуть здійснюватися суворо у відповідності з нормами міжнародного права.

25 листопада Росавіація заявила, що Україна нібито «порушення всіх міжнародних угод в односторонньому порядку ухвалила рішення про проведення ракетних стрільб в суверенному повітряному просторі Російської Федерації» над відкритим морем.