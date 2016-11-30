У Держдепі розповіли, що завадило Росії "легко дістатися до Києва"
Секретар Державного департаменту США Джон Керрі заявив, що запроваджені санкції перешкодили Росії легко дістатися до Києва.
Про це він заявив на конференції організації "Жіноча зовнішньополітична група" у Вашингтоні 29 листопада, повідомляє Посольство США в Україні у Facebook.
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"Ми непохитні у підтримці демократичної України, а ті, хто скаржаться, повинні подивитися на реалії: наші санкції, наша участь, наша підтримка України насправді завадили надіям Росії на те, що можна легко дістатися до Києва. І протягом останнього року вони заплатили величезну ціну в результаті цих санкцій", - наголосив Керрі.
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада президент США Барак Обама і лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей - погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею її зобов'язань згідно з Мінськими угодами.