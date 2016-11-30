У Держдепі розповіли, що завадило Росії "легко дістатися до Києва"

Про це він заявив на конференції організації "Жіноча зовнішньополітична група" у Вашингтоні 29 листопада, повідомляє Посольство США в Україні у Facebook.

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"Ми непохитні у підтримці демократичної України, а ті, хто скаржаться, повинні подивитися на реалії: наші санкції, наша участь, наша підтримка України насправді завадили надіям Росії на те, що можна легко дістатися до Києва. І протягом останнього року вони заплатили величезну ціну в результаті цих санкцій", - наголосив Керрі.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада президент США Барак Обама і лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей - погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею її зобов'язань згідно з Мінськими угодами.