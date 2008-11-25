Круглий стіл «Київ: півроку після виборів. Виконання передвиборчих обіцянок»

26 листопада о 12-00 тижневик «Коментарі» та сайт ProUA проведуть круглий стіл на тему: «Київ: півроку після виборів. Виконання політичними силами своїх передвиборчих обіцянок». Запрошені: Олесь Довгий, секретар Київської міської ради; Олександр Зінченко, лідер фракції БЮТ в Київраді; Віктор Пилипишин, голова столичної організації Народної партії; Дмитро Андрієвський, один з керівників блоку Віталія Кличка в Київраді (приміщення «Еволюшен Медіа», вул. Жилянська, 12а). Потрібна акредитація. Телефони: 201-43-01, 201-43-01, внут. тел. 17- 12, e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.