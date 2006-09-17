Мороз домовився з Януковичем по телефону

Під час телефонної розмови голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися прискорити роботу над Програмою дій уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Він зазначив, що у середу, 20 вересня, зустрінеться з прем’єр-міністром, щоб у тому числі обговорити і питання Програми діяльності уряду.

На переконання О.МОРОЗА, робота над Програмою дій уряду «буде конструктивною». За його словами, в основу проекту програми лягуть ті позиції, які є в угоді про створення коаліції.

Як вважає голова ВР, найближчим часом це питання буде вирішено, і програма буде подана до парламенту.

За словами О.МОРОЗА, на сьогодні фракція «Наша Україна» також залучена до підготовки проекту програми, оскільки семеро її представників є членами Кабінету Міністрів України, у тому числі міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК (призначені за квотою Президента України).

Він нагадав, що Роман ЗВАРИЧ, який є міністром юстиції, візує усі постанови уряду і таким чином вливає на рішення Кабміну (Р.ЗВАРИЧ є членом «Нашої України»).