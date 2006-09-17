Мороз тисне на Президента

Якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон про тимчасові слідчі комісії, то голова Верховної Ради готовий скористатися визначеним Конституцією правом підписувати закон після подолання парламентом вето Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що у нього відбулась телефонна розмова з В.ЮЩЕНКОМ з приводу цієї ситуації. Як повідомив О.МОРОЗ, він сказав Президенту, що як голова ВР міг би скористатись цим правом, але «не хоче таку починати традицію». За його словами, він направив обгрунтування Президенту України, чому цей закон необхідно підписати. О.МОРОЗ висловив сподівання, що Президент так і зробить.

За його словами, він знає, що радники В.ЮЩЕНКА сказали йому не підписувати даний закон, оскільки їх турбувала виписана у законі процедура про імпічмент Президента.

Як сказав О.МОРОЗ, на найближчій зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ він ще раз підніме це питання, і якщо воно не вирішиться і закон не буде підписано, то він готовий сам підписати закон, на який подолано вето Президента.