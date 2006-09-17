Вінського виключили з лав СПУ

Народного депутата України Йосипа ВІНСЬКОГО виключено з лав Соціалістичної партії України «за дії, несумісні зі Статутом СПУ». Таке рішення було прийняте 17 вересня на засіданні політради СПУ у Вінниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, сам Й.ВІНСЬКИЙ не приїхав на засідання Політради, хоча його було запрошено.

За виключення з партії Й.ВІНСЬКОГО проголосувало 65 членів політради з 76 присутніх, 6 - проголосувало проти, 4 - утримались.

Лідер СПУ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не брав участі в голосуванні, пояснивши це тим, що його голос не повинен впливати на рішення членів політради, а також з етичних міркувань.

Попередньо члени політради СПУ проголосували за розгляд цього питання на засіданні Політради, а не на з`їзді партії, як про це говорилось раніше.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова політради СПУ Й.ВІНСЬКИЙ виступив проти входження соціалістів до складу коаліції з Партією регіонів і комуністами. Після формування антикризової коаліції він подав у відставку з посади голови Політради.

29 серпня Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що планує порушити перед з’їздом СПУ питання про заміну О.МОРОЗА на посаді голови партії. Разом з тим він висловив переконання, що О.МОРОЗ залишиться на своїй посаді, оскільки у нього досі зберігаються сильні позиції в партії.

14 вересня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що розраховує на приєднання до парламентської опозиції "групи ВІНСЬКОГО" із фракції Соцпартії.