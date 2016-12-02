Путін про перегляд російського "вироку" Сенцову: потрібно, щоб "дозріли відповідні умови"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільному засіданні Ради з культури і мистецтва та Ради з російської мови.

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Зокрема, з проханням звільнити Сенцова звернувся російський режисер Олександр Сокуров.

На це Путін заявив, що «по-християнськи діяти в цій справі ми не можемо, повинні керуватися рішенням суду. Ми живемо в правовій державі, такі питання мають вирішуватися судовою системою». «Що стосується його творчості, то він засуджений не за творчість, а за те, що він взяв на себе абсолютно інші функції, як стверджують органи слідства і суду, а саме, фактично, він присвятив своє життя терористичній діяльності», - сказав Путін.

Сокуров при цьому зазначив, що Сенцов не зміг зрозуміти «складнощі і хитросплетіння політичного моменту».

«Справа зовсім не в його позиції, справа зовсім не в тому, що він думає з приводу подій, які відбулися в Криму. Справа в його намірах і в підготовці протиправних дій, в результаті яких могли постраждати наші з вами громадяни», - заявив Путін.

Він стверджує, що діяти в цій ситуації без рішення суду неможливо. За його словами, «рішення суду відбулося» та «є певні правила і норми, якими ми можемо скористатися, але для цього потрібно, щоб дозріли відповідні умови».

«Повторюю ще раз, ніхто його не засуджував за його погляди, за його позицію. Засудження відбулося за його намір вчиняти дії, які законом зараховуються фактично до дій терористичного характеру і які могли спричинити тяжкі наслідки для наших громадян. Ось в цьому справа, а не в якійсь його позиції», - сказав Путін і додав, що в цій справі є й інші фігуранти.

«Але, втім, спасибі, що ви звернули на це увагу. Знаю, що це питання чутливе, і буду мати його на увазі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд 25 серпня 2015 р. засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова як громадянина України. 21 жовтня Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова, мотивуючи це тим, що він нібито громадянин РФ. Фактично ж йому нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму.