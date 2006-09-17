Мороз пропонує Нашій Україні союз проти Партії Регіонів

Присутність фракції “Наша Україна” разом з Соціалістичною партією в антикризовій коаліції відігравала би роль стримуючого фактору проти намірів перебрати всю владу урядом, коли б ці наміри йшли з боку Партії регіонів. Про це сказав голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ під час зустрічі з господарським активом Вінницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ наголосив на необхідності “не допустити, щоб диктатура або авторитаризм з боку виконавчої влади і Президента перейшла до Кабінету міністрів”.

Він зазначив, що “Наша Україна” разом с СПУ “можуть бути стримуючим фактором проти таких намірів, які мала б, припустимо, Партія регіонів”. О.МОРОЗ підкреслив, що він про цю можливу загрозу каже “в очі ЯНУКОВИЧУ та іншим”. “Ми не повинні допустити перекосів, ми повинні по цій хиткій ситуації пройти настільки переконливо, щоб на наступних виборах зробити більш збалансовану політичну систему в Україні”, - сказав він.

Спікер також зазначив, що в Юлії ТИМОШЕНКО є таємний план, завдяки якому через 7 місяців нібито можна змінити владу. За його словами, “цей план простий: треба “відбити” політичну реформу назад через Конституційний Суд, потім переконати Віктора Андрійовича (В.ЮЩЕНКА – УНІАН), щоб він йшов на іншу роботу, а вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) тим само буде балотуватися на посаду Президента України”.

За словами О.МОРОЗА, Ю.ТИМОШЕНКО змінювала своє ставлення до політреформи, в залежності від того, чи була вона їй вигідною. Він підкреслив, що політреформа обов’язково має бути продовжена, зокрема, в частині реформування місцевого самоврядування.