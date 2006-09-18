ЦВК поставить фінанси політичних партій на контроль

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ заявляє, що комісія запропонує зміни до законодавства щодо контролю за фінансуванням політичних партій.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Сьогодні ми внесемо пропозиції щодо контролю за фінансуванням політичних партій”, - заявив Я.ДАВИДОВИЧ.

За його словами, “Україна, можна сказати, єдина держава, де цей контроль пущений на самоплив. А звідси саме оці неконтрольовані видатки політичних партій на виборах. І випливають усі ті порушення. Адже один платить за те, що мітингує за, другий проти, той прапорцями махає, той зриває плакати, а інший шелестить тими зеленими папірцями. Оце все треба змінити сьогодні. Чітко, прозоро необхідно поставити під контроль кожну копійку політичних партій”.

На переконання голови ЦВК, “сьогодні потрібно контролювати не тільки кошти, які використовуються політичними партіями-суб’єктами виборчого процесу на передвиборчу агітацію. Тож він повідомив, що ЦВК також внесе пропозицію, “щоби штаби теж були законодавчо закріплені як одна із інституцій, яка бере участь у виборчому процесі”. “Отже, тоді ми можемо контролювати кошти, які використовують штаби, яку вони платять зарплату членам штабів, куди ті гроші йдуть”, - зауважив Я.ДАВИДОВИЧ.

“Я розумію, що це не сподобається навіть і парламентських партіям, але я про це буду говорити, і мої колеги будуть говорити. Ми сьогодні повинні використати кращу світову практику контролю за фінансуванням (я підкреслюю!) і використанням коштів політичними партіями на вибори”, - наголосив голова Центрвиборчкому.