Регіони готові, а Наша Україна крутить?

Представники фракцій «Наша Україна» і Партії регіонів поки не можуть сказати, чи відбудеться сьогодні засідання робочої групи щодо розширення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА підкреслила, що її політична сила готова до проведення такого засідання і чекає на згоду «Нашої України». «Ми готові були в п’ятницю, але вони звернулися до нас з двома пропозиціями: КІНАХ просив перенести, оскільки необхідно провести «Нашій Україні» політичні консультації, а БЕЗСМЕРТНИЙ начебто наполягав», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона підкреслила, що Партія регіонів в будь-який час після засідання Погоджувальної ради готова продовжити переговори.

В той же час Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що з огляду на заяви лідера “Нашої України” Романа БЕЗСМЕРТНОГО виникають питання щодо якості переговорного процесу. «Він спростовує попередні пропозиції. Спочатку він за розширення коаліції, тепер він пропонує розпустити ВР. Хоча якихось юридичних підстав на це немає», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, зауваживши, що «Нашій Україні» необхідно визначитись, хто вестиме переговори.

Відповідаючи на запитання, чи можна розцінювати її слова як те, що вона скептично ставиться до перспектив переговорного процесу, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що вона не приховує, що переговорний процес йде складно і багато пропозицій від «Нашої України» на перший погляд видаються неприйнятними. Водночас вона вважає, що по всіх пропозиціях необхідно вести дискусію. Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що через дискусію можна вийти на компроміс. «Я не відкидаю, ми були і залишаємось зараз зацікавленими в тому, щоб цей переговорний процес тривав і закінчився найближчим часом позитивним результатом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

У свою чергу, представник «Нашої України» Анатолій КІНАХ також зазначив, що не знає, чи відбудеться сьогодні засідання робочої групи, пославшись на неготовність колег. Водночас, він не став уточнювати, кого він саме має на увазі.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО повідомив журналістам, що засідання робочої групи щодо розширення парламентської коаліції перенесене на понеділок, 18 вересня. За його словами, у п’ятницю він намагався ініціювати засідання робочої групи, але політичні сили попросили ще декілька днів для обговорення деяких неузгоджених позицій на своїх політичних радах у своїх керівних органах.