Янукович вислухає Ющенка, але вирішить сам

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатуру на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зауважила, що за попередніми домовленостями, які були між В.ЯНУКОВИЧЕМ і В.ЮЩЕНКОМ, вони додатково обговорюватимуть (кандидатуру) після повернення прем’єр-міністра з відрядження. «І тоді ми будемо більш-менш поінформовані щодо персоналії, яка може зайняти цю посаду», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що коаліція готова йти назустріч Президенту і вислухати його пропозицію, але рішення, за її словами, буде прийнято прем’єр-міністром і коаліцією.

Як повідомляв УНІАН, Віктора БАЛОГУ, який обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, призначено главою Секретаріату Президента.