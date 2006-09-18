Тимошенко завтра опівдні зробить важливу заяву

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує завтра о 12.00 оголосити про створення міжфракційного опозиційного об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ повідомила журналістам сьогодні.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що завтра вона планує зробити всі необхідні заяви. За її словами, чекати далі вже немає можливості, тому завтра міжфракційне опозиційне об’єднання буде формалізовано. При цьому вона пообіцяла завтра уточнити всі подробиці щодо складу опозиції.

Відповідаючи на запитання, чи будуть, на її думку, забезпечені права опозиції при нинішній коаліції Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що все залежатиме від того, коли буде прийнятий закон про опозицію. Вона підкреслила, що в законі необхідно передбачити можливість парламентського контролю з боку опозиції за владою.