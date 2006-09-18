Янукович вважає, що Ющенко і його люди відірвалися від народу

Заявлена в Брюсселі позиція щодо НАТО повністю відповідає позиції парламентської коаліції, яка сформувала уряд. Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів у Луганську, повідомляє прес-служба уряду.

„Це була не тільки моя позиція, а позиція партії та парламентської коаліції. Тому ми записали в Універсалі – вступ до НАТО за підсумками референдуму, і ми не змінювали свою думку”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він знову заявив, що ідею вступу до НАТО на сьогодні підтримують від 12 до 25% громадян України. „Я б хотів запитати у тих політиків, які зараз роблять гучні заяви, як можна будувати державну політику у відриві від свого народу”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня ц. р. в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.