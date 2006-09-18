Янукович знайшов адвоката в особі Порошенка

Згідно з додатковою інформацією, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у Брюсселі не говорив про зміну зовнішньополітичного курсу України, а лише про коротке відстрочення вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що під час цієї поїздки в Брюссель у складі української делегації був міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ.

«Ми отримали додаткову інформацію, яка свідчить про те, що ЯНУКОВИЧ казав лише про коротке відтермінування, а не про зміну курсу», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, на сьогодні надзвичайно важливо, що прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ, як лідер Партії регіонів, сказав про своє бачення стратегії розвитку зовнішньополітичного вектору України.

В той же час П.ПОРОШЕНКО наголосив, що «левова частина» повноважень щодо зовнішньополітичного курсу України належить Президентові держави.

«Якщо це є непорозуміння, то воно буде знято», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня ц. р. в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.