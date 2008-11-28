Україна посилює війська не тільки на кордоні з Росією

Міністерство оборони України заявило, що посилює війська не тільки на кордоні з Росією. Українське військове відомство вважає передислокацію військ внутрішньою справою України і має намір посилювати всі свої кордони.

"Йдеться про рівномірний розподіл військових частин по всій території країни, не тільки в Криму, на Сході чи на Півдні. Йдеться про (посилення військ) на всій території України", - сказав РІА “Новости” представник прес-служби МО.

Публікація про посилення військ на кордоні з Росією з`явилася в українській пресі, проте Міноборони зауважує, що цю тему роздувають російські ЗМІ.

"...Якщо ми бачимо, що потрібно зробити деяке переміщення військ, десь підсилити методами протиповітряної оборони якісь частини України - ми робитимемо це поза залежністю хто там на кордоні є - Росія, Туреччина, Словаччина, Польща чи Білорусь", - сказав він.

Газета "Дело" в середу написала, що Україна в 2009 році передислокує війська на південно-східні рубежі країни.

За даними газети, може йтися про чисельне збільшення в східних і південних регіонах сил протиповітряної оборони, перебазування з інших областей зенітно-ракетних комплексів і авіачастин, модернізації існуючих ракет і зенітно-ракетних комплексів.

Міністр оборони України Юрій Єхануров напередодні повідомив, що плани щодо загальної передислокації військових частин української армії можуть бути готові до кінця тижня. Пропозиції військових мають затвердити уряд і президент.

За словами міністра, замислитися про зміцнення боєготовності спонукав Україну конфлікт на Кавказі в серпні 2008 року: "Події на Кавказі змушують кожну країну в цьому регіоні думати про безпеку у зв`язку з новими викликами. Виявилось, що не все так спокійно, і в Європі можуть бути збройні конфлікти".