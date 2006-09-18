Мороз коментує останній скандал

Верховна Рада України може висловити свою позицію щодо співробітництва України і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на прес-конференції голова ВР Олександр МОРОЗ розповів, що сьогодні в ході погоджувальної ради обговорювалось питання можливості ухвалення відповідного документа у зв’язку із спекуляціями навколо цього питання. Зокрема, за словами О.МОРОЗА, парламент повинен заявити про необхідність розвитку співробітництва з НАТО на взаємовигідних умовах.

Коментуючи скандал навколо останньої заяви Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі, О.МОРОЗ зауважив, що вірить в те, що комусь би хотілось розгорнути навколо цього питання конфлікт.

Він підкреслив, що змушений повторити свою позицію щодо цієї заяви. О.МОРОЗ наголосив, що В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселі «буква в букву повторив позицію Універсалу, а хто його (Універсал) як сприймає, хто його як читає, то вже інша справа».

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня ц. р. в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

15 вересня Президент України Віктор.ЮЩЕНКО висловив стурбованість спробами ревізії зовнішньополітичного курсу України. «Я мав не дуже приємну розмову з прем’єром з цього питання », - сказав він.

Говорячи про заяву В.ЯНУКОВИЧА щодо НАТО Президент сказав, що розуміє, що вони формувались під впливом його політичної позиції.

У свою чергу, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що вважає необгрунтованою, нелогічною і помилковою заяву прем`єр-міністра України про відстрочення приєднання України до Плану дій про членство в НАТО (ПДЧ).

Водночас, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявив, що зовнішньополітичний курс України залишається незмінним, а висловлювання В.ЯНУКОВИЧА розцінив як заяву лідера партії.