ЄС у прийнятті рішення щодо "безвізу" для України та Грузії "майже там" - Туск

Так він прокоментував на своїй сторінці у Twitter ухвалене профільним Комітетом Європейського парламенту так званий "механізм тимчасового призупинення".

"Майже там. Суперечки довкола механізму тимчасового припинення завершені. Зараз – остання ділянка в напрямку до безвізового режиму для України та Грузії", - написав Туск.

Читайте такожВ Євросоюзі домовилися щодо механізму призупинення "безвізу"Раніше 8 грудня профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.