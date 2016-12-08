ЄС у прийнятті рішення щодо "безвізу" для України та Грузії "майже там" - Туск

13:49, 08 грудня 2016
Політика
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Президент Європейської Ради Дональд Туск каже, що ЄС у прийнятті рішення щодо надання Україна та Грузії безвізового режиму "майже там".

Дональд Туск / REUTERS

Так він прокоментував на своїй сторінці у Twitter ухвалене профільним Комітетом Європейського парламенту так званий "механізм тимчасового призупинення".

"Майже там. Суперечки довкола механізму тимчасового припинення завершені. Зараз – остання ділянка в напрямку до безвізового режиму для України та Грузії", - написав Туск.

Читайте такожВ Євросоюзі домовилися щодо механізму призупинення "безвізу"Раніше 8 грудня профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

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Теги: #Україна#безвіз#Грузія