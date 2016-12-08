Ляшка облили томатним соком у кулуарах Ради (фото)
15:04, 08 грудня 2016Політика
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Голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка в кулуарах парламенту облила томатним соком громадянка Росії Юлія Толопа - колишній боєць батальйону "Айдар".
Ляшко облили соком в Раді / Скріншот відео
Як пояснив Ляшко, Толопа брала участь в АТО на Донбасі і звернулася до нього з проханням допомогти у питанні отримання громадянства України, повідомляє 112.ua.
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Облитий соком Ляшко в Раді / Скріншот відео
Лідер Радикальної партії звинуватив у цій провокації колишнього члена фракції, а нині - представника депутатської групи "Воля народу" Сергія Мельничука. Також Ляшко повідомив, що змушений тепер їхати додому, щоб переодягнутися.
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