Ляшка облили томатним соком у кулуарах Ради (фото)

Як пояснив Ляшко, Толопа брала участь в АТО на Донбасі і звернулася до нього з проханням допомогти у питанні отримання громадянства України, повідомляє 112.ua.

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Лідер Радикальної партії звинуватив у цій провокації колишнього члена фракції, а нині - представника депутатської групи "Воля народу" Сергія Мельничука. Також Ляшко повідомив, що змушений тепер їхати додому, щоб переодягнутися.