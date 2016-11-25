Кремль готує масштабну провокацію проти України у Білорусі – депутат

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз написала у Facebook.

«Російський телеканал «Звєзда», що належить Міністерству оборони РФ в стилі радянської пропаганди на кшталт «нам пишуть», продемонстрував сюжет, в якому йдеться про нібито підготовку Україною провокації проти Республіки Білорусь. В ньому, зокрема, зазначається, що українська розвідка планує спрямовувати «карателів» з білоруським корінням в Мінськ з метою повалення чинної влади в цій державі», - повідомила депутат.

Вона заявила, що має інформацію, що таким чином Кремль готується до масштабної провокації проти України на території Білорусі.

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«Саме з нею може бути пов’язана підготовка до збільшення в 5 разів обсягів залізничних перевезень МО РФ у 2017 році в напрямку Білорусі. Метою такої акції може стати ліквідація режиму Лукашенка, введення російських військ, прямого державного управління, а також безпосередній вихід ЗС РФ на східний кордон Європейського Союзу з метою підвищення політичного тиску на Європу», - додала Фріз.

Вона припустила, що провокація може бути вчинена за участю громадян, які «брали участь в бойових діях на Донбасі на боці бандформувань, регулярних підрозділів ССпО РФ, а також інфільтрованованої агентури в силові органи РБ».