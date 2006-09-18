БЮТ погодився з пропозицією Нашої України

Блок Юлії Тимошенко погодився на пропозицію фракції “Наша Україна” і переніс проголошення міжфракційного депутатського об’єднання опозиції на п’ятницю, 22 вересня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

У повідомленні йдеться , що “19 вересня о 12.00 годині в Верховній Раді України мало відбутися проголошення об’єднаної парламентської опозиції, однак керівництво фракції „Наша Україна” запропонувало перенести підписання угоди, оскільки до четверга НУ має прийняти рішення про свій парламентський статус”.

БЮТ заявляє, що “з розумінням ставиться до ситуації, яка склалася в „Нашій Україні”, і готовий перенести дату проголошення об’єднаної парламентської опозиції на дату запропоновану нашими колегами з НУ. Проголошення об’єднаної парламентської опозиції відбудеться 22 вересня о 12.00 в приміщенні кінозалу Верховної Ради України”.

БЮТ звертається до депутатів всіх фракцій українського парламенту, які не увійшли до парламентської більшості, з пропозицією консолідувати зусилля для створення об’єднаної парламентської опозиції.