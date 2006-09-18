Шевченко пообіцяв закінчити кар`єру в ”Челсі”

Андрій Шевченко, перехід якого з італійського "Мілана" до “Челсі” став найгучнішим трансфером минулого міжсезоння, заявив, що має намір завершити кар`єру в лондонському клубі. Українець наголосив, що в Англії йому подобається грати у футбол, а його сім`ї створені ідеальні умови життя.

"Тут я щасливий, - запевнив Шевченко. - Мені подобається атмосфера Лондона і те, як люди ставляться до нас. У нас відмінна команда. Крім того, мені подобаються англійці. Вони дуже чесні, і завжди кажуть в очі те, що про тебе думають. "Челсі" буде останнім клубом у моїй кар`єрі".

Перехід Шевченка до "Челсі" відбувся наприкінці травня цього року. Вважається, що українець, який до цього сім років відіграв у "Мілані", погодився на переїзд до Лондона, зокрема, за наполяганням своєї дружини Крістен Пазік. Дружина форварда хотіла, щоб їхній син здобував освіту в Англії, а одного разу фанати "Мілану" погрожували їй.

Лента.ру