Прем`єр-міністр Швеції подав у відставку

Прем`єр-міністр Швеції Йоран ПЕРССОН, що очолює Соціал-демократичну партію, подав спікерові парламенту прохання про свою відставку і відставку нинішнього уряду, повідомляє РІА «Новости».

Й.ПЕРССОН також повідомив, що у березні він збирається залишити пост голови Соціал-демократичної партії.

Соціал-демократична партія в союзі з партією "зелених" і Лівою партією програли на парламентських виборах, що пройшли у Швеції вчора.

Консервативна коаліція, що перемогла, до якої входять Помірна коаліційна партія, Партія Центру, Народна партія і Християнсько-демократична партія, одержала 48,1% голосів (178 мандатів), тоді як на підтримку лівої коаліції висловилися 46,2% виборців (171 мандат).

Наступником Й.ПЕРССОНА на посту голови уряду буде голова Помірної коаліційної партії Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬД.

Консервативна коаліція почала переговори щодо утворення нового уряду вже сьогодні. Планується, що новий уряд буде представлено парламенту 6 жовтня.