Верховна Рада не підтримала пропозицію Ющенка

Верховна Рада України не підтримала проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України», який був внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосував 171 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачалося ввести орден Свободи, як високу державну нагороду. Ним мали відзначатися громадяни України та іноземні громадяни за особливі заслуги у сфері захисту збереження незалежності України, державного суверенітету, захисту цінностей демократії, прав і свобод людини і громадянина.

Також передбачалося ввести медаль «За врятоване життя», якою б нагороджувалися не лише військовослужбовці і службовці органів внутрішніх справ, але й цивільні особи за врятування чи захист життя громадянина.