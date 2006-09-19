Черновецький і Філарет сходять до школи

20 вересня о 12.00 Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник Київського міського голови-секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відвідають гімназію № 30 „Еконад” у Дніпровському районі Києва. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мета поїздки - ознайомлення з викладанням предмету „Християнська етика в українській культурі” (вул. Березняківська, 30-Б).

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