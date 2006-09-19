Наша Україна повертається до переговорів з Регіонами

Сьогодні буде відновлено переговори робочої групи за участю фракції «Наша Україна», фракцій Партії регіонів, СПУ та КПУ щодо коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції «Наша Україна» Анатолій КІНАХ.

За його словами, у переговорах щодо створення Коаліції національної єдності для фракції «Наша Україна» принципове значення має чітка фіксація в угоді про створення такої коаліції принципів незворотності розвитку України як сучасної європейської держави, рух у напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції, питання державної мови, територіальної цілісності.

А.КІНАХ зауважив, що фракція «Наша Україна» буде «принципово давати оцінку останнім подіям» (йдеться про кадрові рішення). Він підкреслив, що була домовленість антикризової коаліції із фракцією «Наша Україна», що на період переговорів про створення коаліції не буде односторонніх кадрових рішень.

За словами А.КІНАХА, ця домовленість порушується і спостерігається спроба «кадрового реваншу і створення монополії окремої політичної сили – Партії регіонів» у великих секторах економіки.

Як зазначив А.КІНАХ, у випадку, якщо буде знайдено спільну мову на основі пріоритетів загальнонаціонального інтересу, Коаліція національної єдності буде створена.

Він повідомив, що у четвер, 21 вересня, передбачається засідання фракції «Наша Україна», на якому буде прийнято остаточне рішення щодо можливості подальшої участі у коаліції або переходу в опозицію.

За словами А.КІНАХА, необхідно на цьому тижні завершити переговорний процес і саме з цим пов’язане відтермінування оголошення про створення міжфракційного опозиційного об’єднання, ініційованого БЮТ.