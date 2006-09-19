Янукович тримає крісло міністра для Нашої України

Посада міністра з питань надзвичайних ситуацій буде вакантною доти, доки не буде остаточно завершений процес формування широкої коаліції в парламенті за участю "Нашої України", заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Це місце буде вакантним", - сказав В.ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам у понеділок у Луганську, повідомляє прес-служба КМУ.

При цьому глава уряду підкреслив, що поки не створено широку коаліцію, залишається під знаком питання не тільки посада міністра з надзвичайних ситуацій, "але і інші посади". "Піднімати цю проблему ніхто зараз не буде, ми так домовилися в рамках діючої коаліції, поки не буде остаточного рішення щодо об`єднання коаліції з "Нашою Україною", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, говорячи про об’єднавчі процеси з "Нашою Україною", В.ЯНУКОВИЧ закликав політиків не акцентувати увагу на протиріччях, які нас роз’єднують. „Я вважаю, якщо казати про створення широкої коаліції, то є багато речей, які нас об’єднають, і які на сьогоднішній день є гарантом стабільності”, - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Віктора БАЛОГУ, який обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 15 вересня 2006 року призначено главою Секретаріату Президента.