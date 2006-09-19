Вітренко висловила своє ”фе” Україні і ЄС

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО критикує відмову України визнати результати референдуму в Придністров`ї.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Н.ВІТРЕНКО назвала це «ганьбою для українських властей».

За її словами, в Придністров`ї проживає 200 тисяч українців, і позбавити їх права на самовизначення є «ганьбою для української влади».

Н.ВІТРЕНКО заявила, що Придністров`я, по суті, вже давно незалежна держава. За її словами, народ і культура цього регіону істотно відрізняються від Молдови.

Як повідомила Н.ВІТРЕНКО, делегація ПСПУ відвідала Придністров`я в день референдуму 17 вересня і дійшла висновку, що референдум проходив абсолютно демократично.

За словами Н.ВІТРЕНКО, на референдумі працювали понад 200 спостерігачів з різних країн і, зазначила вона, на даний момент жодної скарги на проведення референдуму не надійшло.

Вона також піддала критиці Європейський Союз за відмову визнати результати референдуму. «Це подвійні стандарти Європи», - сказала лідер ПСПУ.

Як повідомляв УНІАН, жителі Придністров`я на референдумі 17 вересня висловилися за незалежність республіки і подальше її приєднання до Росії. За даними ЦВК невизнаної республіки, за такий курс проголосували 97,1% виборців. Проти - 2,3%. З другого питання про можливу відмову від незалежності Придністров`я з подальшим входженням до складу Молдови" "проти" висловилися 94,6%, "за" - 3,4%.

Україна заявила, що вважає нелегітимним референдум в Придністров`ї і не визнає його результатів.

Європейський Союз заявляє, що референдум в Придністров`ї суперечить суверенітету і територіальної цілісності Молдови, і підкреслює, що не визнає ні референдум, ні його результати.

Адміністрація Президента США Джорджа БУША також відмовилася визнати підсумки референдуму в Придністров`ї.