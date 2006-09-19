Зварича карали, били по руках і ставили в куток

13:50, 19 вересня 2006
Політика
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Міністр юстиції провів урок у школі

Сьогодні міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ у київській середній загальноосвітній школі №36 відкрив серію уроків соціально-правового захисту дітей, які проводитимуться загалом по Україні до 15 грудня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи урок, Р.ЗВАРИЧ поцікавився в учнів 8-го класу, наскільки вони обізнані у свої правах, чи знають вони Конституцію України і як поводитимуться у разі, якщо стосовно них скоюватимуться якісь порушення.

Кожному з учнів на початку уроку були роздані примірники Конституції України, а також посібники, розроблені Мін’юстом, у яких міститься пам’ятка школяру щодо його прав, обов’язків і відповідальності.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр юстиції пояснив, що в очолюваному ним відомстві розроблена програма під назвою «Правова освіта», і ця програма уже кілька років задіяна у навчальному процесі в різних класах загальноосвітніх шкіл України.

За словами Р.ЗВАРИЧА, щонайменше двічі на рік у Міністерстві юстиції відбуваються наради, метою яких є розробка новацій до цих програм.

Проведення уроків обумовлено подіями, які відбувалися наприкінці цього навчального року у чернівецькій середній школі №27, старшокласники якої засняли на відеоплівку свої знущання над учнями молодших класів. «У зв’язку із ситуацією, що виникла у Чернівцях, ми зрозуміли, що є певні недоробки з нашого боку, з боку Міністерства освіти, і тому треба було негайно реагувати на цю ситуацію», - пояснив Р.ЗВАРИЧ, додавши при цьому, що його міністерство має підготувати правовий супровід цієї програми.

За його словами, урок соціально-правового захисту дітей побудований так, що, окрім теоретичної частини, міститиме і практичну, тобто дітям надаватимуться певні ситуації із життя як приклади для того, щоб вони могли розібратися, як повинні діяти чи реагувати у тій чи іншій ситуації.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи ображали його особисто у дитинстві, Р.ЗВАРИЧ сказав: «Я дуже часто попадав у такі ситуації, де доводилось викликати моїх батьків до школи. Так, мене карали і фізично, і ставили у куток, і били по руках». При цьому він додав, що це, звичайно, було порушення прав дитини, але про це він тоді не знав.

 

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