Василь Джарти дасть прес-конференцію в Ужгороді

22 вересня у м. Ужгороді Закарпатської області відбудеться спільне виїзне засідання колегій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Закарпатської обласної державної адміністрації «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКАРПАТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ».

У ньому братимуть участь Міністр охорони навколишнього природного середовища України Василь Джарти та Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег Гаваші.

На порядку денному - обговорення проблем поводження з відходами на території Закарпатської області та шляхів їх вирішення; питання щодо розбудови природно-заповідних установ як перспективної складової частини Всеєвропейської екологічної мережі та їх участі у соціально-економічному розвитку регіону.

За результатами засідання колегій 22 вересня о 16.30 відбудеться прес-конференція за участю Міністра охорони навколишнього природного середовища України Василя Джарти, голови Закарпатської облдержадміністрації Олега Гаваші.

Запрошуємо ЗМІ до участі у прес-конференції.

Засідання колегій відбудеться за адресою: м. Ужгород, площа Народна, 4, приміщення Закарпатської облдержадміністрації.

Акредитація журналістів за телефонами: 206-31-71, 206-31-74.

Прес-служба Мінприроди