Ющенко проведе засідання РНБО
14:36, 19 вересня 2006Політика
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Планується обговорити низку питань
Завтра, 20 вересня, о 15.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.
На засіданні планується обговорити стан виконання завдань, покладених на органи виконавчої влади рішенням РНБО «Про суспільну ситуацію в АР Крим», та статті проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», які стосуються забезпечення національної безпеки і оборони України.
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