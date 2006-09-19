Богатирьова: не потрібно створювати додаткові органи для Президента

Лідер фракції Партії регіонів, координатор антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА виступає проти ідеї "Нашої України" ввести Президента України Віктора ЮЩЕНКА до складу ради коаліції.

Про це вона заявила сьогодні журналістам, повідомляє “Українська правда”.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, "рада коаліції – це орган, який складається з представників парламентської коаліції. У Президента є можливість проводити політичні ради при Президенті, і немає необхідності створювати додаткові органи для Президента".

"Не треба когось займати роботою – її й так багато", - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня на засіданні ради антикризової коаліції співголовами координаційної ради коаліції були обрані прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, координатором коаліції була обрана заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА.