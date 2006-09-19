ЦВК достроково припинила повноваження Зварича

Центральна виборча комісія відповідно до рішення Верховної Ради достроково припинила повноваження народного депутата Романа ЗВАРИЧА у зв`язку з його особистою заявою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні під час засідання ЦВК.

ЦВК також визнала обраним до парламенту Олексія КОЗАЧЕНКА (№85 у виборчому списку блоку «Наша Україна») і надала можливість підготувати документи для його реєстрації народним депутатом.

Центрвиборчком також ухвалив обнародувати цю інформацію в газетах «Голос України» і «Урядовий кур`єр».

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Р.ЗВАРИЧА, призначеного міністром юстиції України.