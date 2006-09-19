Обрано голову Конституційного Суду

Сьогодні на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було обрано голову КС.

Ним став суддя Конституційного Суду України Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі КС.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ народився 1947 року в с. Цеханівка Красноокнянського району Одеської області в селянській родині. Трудову діяльність розпочав 1965 року електрозварником Одеського судноремонтного заводу №1. Проходив строкову військову службу.

У 1975 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова.

У 1971-1976 роках – нотаріус Кельменецької районної нотаріальної контори Чернівецької області.

З 1976 по 1997 рік працює у Чернівецькій області народним суддею Сокирянського районного народного суду, головою Сторожинецького районного народного суду, суддею Чернівецького обласного суду.

З 1997 року – суддя Верховного Суду України, з 2003 року – суддя, секретар Пленуму Верховного Суду України.

У листопаді 2005 року на VII З’їзді суддів України призначений суддею Конституційного Суду України.

4 серпня 2006 року після складення присяги вступив на посаду судді Конституційного Суду України.

З 7 серпня 2006 року виконував обов’язки голови Конституційного Суду України.

Заслужений юрист України.