Янукович не хоче відповідати за Ющенка

Янукович зацікавлений у “більш окреслених і широких повноваженнях”, вважає політолог Карасьов

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлений у “більш окреслених і широких повноваженнях”.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Водночас експерт зазначив, що “прем’єр навряд чи зацікавлений перебирати на себе частину сфери відповідальності Президента”. За його словами, В.ЯНУКОВИЧ не хоче перебирати на себе всю відповідальність за стан справ у державі.

На думку В.КАРАСЬОВА, підписавши Універсал національної єдності, В.ЯНУКОВИЧ погодився з тим, що “політичний порядок денний для уряду сформував також і Президент”, а це означає, що уряд несе відповідальність не тільки перед парламентською коаліцією, а й перед Президентом.

Також політолог зазначив, що у зв’язку з відновленням діяльності Конституційного Суду і підготовкою законопроекту про Кабінет міністрів загострюється питання розмежування повноважень між різними гілками влади. “Ці питання постають у новому контексті”, – сказав В.КАРАСЬОВ.

Крім цього, він підкреслив, що сьогодні економічна і соціальна політика уряду все більше критикується громадськістю, у свою чергу Президент також висловив своє невдоволення діями уряду, “що прем’єр сприйняв на свій рахунок”.

На думку В.КАРАСЬОВА, це додатково спонукає до якнайшвидшого розмежування повноважень між прем’єром і Президентом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ під час робочої поїздки до Луганська заявив про необхідність найближчим часом ухвалити закони про розмежування повноважень уряду і Президента України. «Ці повноваження ще остаточно не розділені, і ви сьогодні бачите з преси, про що йдеться на зустрічах Президента і прем`єр-міністра, що відбувається в парламенті. Сьогодні ще йде процес формування парламентсько-президентської системи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що «процес цей буде важким і суперечливим». Як зазначив прем`єр, в даний час це заважає уряду працювати чітко.